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GoBrand Business Araştırma Şirketi’nin, istihdama yönelik yaptığı araştırmada, ülke genelinde işsizliğin önlenmesine katkı sağlayan İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD), istihdam sağlama ve işsizlikle mücadelede en faal dernek olarak belirlendi. İZİD Başkanı Feyyaz Sundur, İzmir’de düzenlenen törende ödülünü aldı.

Kurulduğu günden bu yana İzmir ve Ege’de ekonomik gelişime, kültür ve sanat faaliyetlerine destek veren İzmir İş Dünyası Derneği, çabalarının karşılığını görmeye başladı. İstanbul merkezli GoBrand Business Araştırma Şirketi’nin çalışması ile istihdam sağlama ve işsizlikle mücadelede en faal dernek seçildi. İZİD Başkanı Feyyaz Sungur’a Altın Ege Ödülü, Özlem Yıldız’ın sunduğu İzmir Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlenen özel bir gece ile verildi.