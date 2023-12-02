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İzmir Güzelbahçe Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısına özelleştirme idaresinin, imar planlarında spor tesis alanı olan parsellerin konut alanına çeviren plan değişikliği damga vurdu. Meclis sonrası açıklama yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, özelleştirme idaresinin uygulamasına itiraz edeceğini, tüm hukuki yolları sonuna kadar kullanacağını söyledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe’nin parsel parsel satılmasına izin vermeyeceklerini, daha önce de halkın menfaatine olmayan girişimleri engellediklerini belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ‘’Sit alanının yanında, yolu olmayan, zeytinliklerin arasındaki yarış pisti yaptırmadık. Şimdi de kazanacağız. Halkın spor alanları olarak ayrılmış yeşil alanların konut alanlarına çevrilerek sattırılmasına izin vermeyeceğiz. Bu parseller, Kahramandere imar planları yapıldığı zaman plan kriterlerine göre spor alanı olacak yerler.

Zamanla yollar, konutlar, camii, okul, alışveriş alanları ve parklar yapılmış. Doğalgaz, elektrik ve internet gibi altyapı hizmetleri yapılmış ve yapılmaya devam ediyor. Yani yaşam başlamış. Boş ev bulmak zor. Ancak devletimize ait bu araziler planda spor alanı ve mülkiyet sorunu yok. Devlet istediği zaman ilgili bakanlıkla spor tesisi yaptırabilir. Vatandaşların spor yapacağı tesisleri kim yapar? Gençlik Spor Bakanlığı, belediyeler ve spor kulüpleri yapar. Şimdi AKP hükümeti biz burayı yapmıyoruz. Burasını böyle satılmaz. Burada arsa pahalı konuta çevirelim ve satalım demek istiyor. Biz buna CHP Grubu olarak itiraz ediyoruz. Bize verin Güzelbahçe Belediyesine tapusunu devredin, yapamıyorsanız biz bu spor alalarını halkımızın hizmetine sunalım ’’dedi.