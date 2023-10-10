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Operasyonlarda 5 minibüs, 2 otomobil ve 1 taksiye el konuldu.

Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, 2'si ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 7-8 Ekim'de jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince il genelinde yapılan operasyonlarda yasa dışı geçişe hazırlanan 464 düzensiz göçmen yakalandı.

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