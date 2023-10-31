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Üretime büyük önem ve destek veren İzmit Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kendi serasında üretilen karalahana fidelerini Alikahya merkez, Kuruçeşme ve İzmit’te vatandaşlara ücretsiz dağıttıKOCAELİ (İGFA) - Tarımsal kalkınmayı desteklemek adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, vatandaşlara 150 bin adet fide dağıttı. Üreten belediye İzmit Belediyesi, üretime ve üreticiye verdiği desteklerine devam ederken son olarak kentin farklı noktalarında vatandaşlara karalahana fidesi dağıttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz olarak alınan 150 bin adet fide vatandaşlara hibe olarak dağıtıldı.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ve İzmit Çınar Ekibi, Alikahya Merkez, Kuruçeşme Merkez ve Belsa önünde kurduğu stantlarda vatandaşlara karalahana fidesi dağıttı. Vatandaşlar yapılan fide dağıtımından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.