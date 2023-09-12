Jandarma ekipleri okul servislerini denetledi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi’nin başlamasıyla birlikte Aydın ilinde okul servisi taşımacılığı yapan okul taşıtlarının, sürücülerinin ve öğrencilerinin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla, kontrol edildi. Öğrencilere ve şoförlere; okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi, servis taşımacılığında uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirme yapıldı. Öte yandan ekipler tarafından ’Güvenli Okul Yolu Projesi’ çerçevesinde öğrencilere yaya geçidi kuralları uygulamalı olarak anlatılarak eğitim verildi.