Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Atlı Jandarma Timi ve Kavaklı Karakol Komutanlığı personelleri Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyarete gelen vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Milli parkı ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerin çocuklara jandarma boyama kitabı hediye edilirken; vatandaşlara 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu, KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Öte yandan ekipler son yıllarda artış gösteren orman yangınlarına karşı duyarlı ve dikkatli olunması adına vatandaşları uyararak, bilgilendirici broşürler dağıttı.