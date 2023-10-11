Komitelerin kadınların ülke ekonomisinde ve ekonomiye yol veren konumlarda yer almasına sunduğu katkıların öneminin altını çizen Eroğlu, “Bu komitelerin oluşumunda emeği geçen TOBB başkanımızı, yönetim kurulunu ve her bir TOBB üyesini kutluyoruz.Tüm önemli kazanımlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı tamamlanırken, Türk kadının toplumsal yaşam içinde geldiği noktanın yeterli olmadığının ve hak ettiği değeri de yeterince göremediğini söylemek zorundayız” dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken, İzmir’de İktisat Kongresi’nden önce Kadın Kongresi’ni topladığına işaret eden Eroğlu açıklamasında şunları söyledi: “Atatürk, küm dünya milletlerinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkını vererek kadın aklına ve çalışkanlığına verdiği önemi ve değeri tüm dünyaya göstermiştir. Ancak aradan geçen 100 yılda toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde ülkemizde ileriye yönelik yeterince adımlar atılamamıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarında, odalar ve borsalarda, özel sektörde kadının daha fazla söz sahibi olması daha fazla temsil edilmesi, karar alma mekanizmalarında kadınların daha fazla sorumluluk almasını sağlayacak imkanların tanınması çok büyük önem taşımaktadır. GİFED olarak verdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi, ülkemiz kadınlarının “iş kadınları derneği” kurma mecburiyetini hissetmediği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin kadın-erkek her bir birey tarafından aynı derecede önemli kabul edildiği, müreffeh, modern, demokratik bir Türkiye yaratılana kadar sürecektir. Kadın ve erkeklerin omuz omuza çalıştığı, kimseyi geride bırakmadığı bir ülke ancak kalkınmasını tamamlayabilir, medeni bir toplum olarak insanlarına refah ve mutluluk verebilir.

Bu yolculukta yanımızda olan, kurumlarında oluşturdukları komiteler, kurullar ile kadınların mücadelesine omuz veren, yönetim kademelerinde kadınlara yer açan her bir kurumumuza teşekkür ediyor, bu vesile ile TOBB İl Kadın Girişimciler İcra başkanlık seçimlerinin kadın girişimcilerimize hayırlı olmasını diliyorum.