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Kahramanmaraş’ta yerel haber sitelerinde yayınlanan bir habere göre; esnaflar KOSGEB Kahramanmaraş Müdürlüğünde ödeme mağduriyeti yaşıyor.Tural ŞAHBAZLI (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

Şubatta yaşanan depremler nedeniyle ilan edilen OHAL ve sonrasında kapsama alınan iller ve ilçelerde geçerli olan ve KOBİ’lerin faaliyetlerinin aksamaması ve devamlılıklarının sağlanabilmesi için KOSGEB’in İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında Afet Dönemi İşletme Desteği Kahramanmaraş’ta da uygulanmaya alınmıştı.

Deprem döneminden bu yana esnaflara çeşitli destek ve hibe desteği sağlayan KOSGEB, esnafların takdirini kazanmıştı. Fakat son dönemlerde 75 Bin Afet Dönemi İşletme Desteği’ne başvuran esnaflar ödeme alamıyor. Ödeme talepleri ve ödeme olurları onaylanmasına rağmen ödeme alamayan esnaflar, KOSGEB Kahramanmaraş Müdürlüğünden bütçede para bitti, ödeme talep ettik ne zaman yatacağı belli değil cevabı alıyorlar.

Esnaflar bu duruma “Zaten hibe değil, kredi çekiyoruz onu da haftalardır yatırmıyorlar.” -diyerek tepki gösterdiler.