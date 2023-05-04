14 Mayıs Genel Seçimleri’ne sayılı günler kala Aydın’ın dört bir yanında sanayiden çarşıya, Kuşadası’ndan Karacasu’ya sıkılmadık el, basılmadık taş bırakmayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, temaslarını sürdürüyor. Aynı günde Yenipazar, Sultanhisar ve Çine ilçelerinde ziyaretlerde bulunmak üzere yola çıkan Karakoz’un bugünkü ilk durağı Yenipazar Pazar Alanı oldu.

Pazar esnafı ve vatandaşlar ile görüşen Karakoz’a CHP Aydın İl Başkan Yardımcısı Burak Yılmaz, CHP Aydın İl Disiplin Kurulu Yöneticisi Orçun Akbulut, CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ve Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Saygılı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemal Ateş ve Yenipazar Belediyesi meclis üyeleri eşlik etti.

Üretici isyan etti: Ufacık arsaya hangi tohum ucuzsa onu ekiyorum

Pazarda karşısında Evrim Karakoz’u gören Hüseyin adlı bir pazar esnafı, ürettiği ürünleri sattığını ancak geçinemediğini söyleyerek, “Ben doğma büyüme Yenipazarlıyım. Hayatım bu topraklarda geçti, hem dedem hem de babam çiftçiydi. Topraklarımızı işleme sırası bize geldiğinde bu işe soyunduk fakat 20 yıldır sata sata ne toprak kaldı ne bir çaput. Ufacık bir arsaya hangi tohum ucuzsa onu ekiyorum, üretebildiğimi satarak geçineceğim diye uğraşıyorum ancak artık takatim kalmadı. İki çocuğum var, ikisi de okula gidiyorlar fakat ne sırtlarına çanta alabiliyorum ne de ceplerine harçlık koyabiliyorum. Artık yeter, ben tükendim. Bu düzen değişsin” ifadeleriyle adeta isyan etti.

Pazar esnafının isyanını duyan bazı Yenipazarlı vatandaşlar da kendilerinin de geçinemediğini söyleyerek ekonominin durumuna tepki gösterdi.

“15 Mayıs sabahından itibaren hayat pahalılığının sona ermesi için çalışacağız”

Vatandaşın isyanı üzerine bir açıklama yapan CHP’li Karakoz, yalnızca pazar esnafının değil, Türkiye’nin tüm ilçelerinde vatandaşların CHP’li adaylara aynı sorunları dile getirdiğini, “Artık yeter!” dediğini ifade ederek şöyle konuştu: “Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde, 15 Mayıs sabahından itibaren hayat pahalılığının sona ermesi için çalışacağız; Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında vatandaşlar huzura ve refaha tekrar kavuşacak.”

CHP Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz şöyle devam etti: “Bugün Yenipazar ilçemizde, ülkemizin her bir kesiminden yükselen, değişim çağrısını bir kez daha işittik. Esnaflarımız, çiftçilerimiz, emeklilerimiz, öğrencilerimiz, işçilerimiz, kadınlarımız, gençlerimiz, engellilerimiz yani 7’den 70’e tüm hemşehrilerimiz değişim istiyor. Hiç merak etmeyin; 14 Mayıs’ta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13’üncü cumhurbaşkanımız yaptığımızda hayat pahalılığını sona erdirmek, çürümüş ekonomik sistemi düzenlemek, vatandaşlarımızı huzura ve refaha ulaştırmak için çalışmalara hızla başlayacağız. Aydınlık yarınlarımıza, ülkemizin baharlarına çok az kaldı. Geliyoruz!” dedi.

Haber: Ebru Paksoy