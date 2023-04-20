Aday adaylık sürecinin başlamasından bu yana Aydın'ın 17 ilçesinde onlarca mahalleyi ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Karakoz'un seçim çalışmaları kapsamında bugünkü ilk durağı CHP Aydın İl Örgütü tarafından düzenlenen bayramlaşma programı oldu. Burada partililer ile bayramlaşan Karakoz, tüm İslam alemine hayırlı bayramlar dileyerek iyi dileklerini iletti.

Bayramlaşma programının ardından Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'ne giden Karakoz, burada vatandaşlar ve esnafla buluştu. Umurlu'nun birçok sokağına girerek vatandaşlar ile görüşen Karakoz'a çalışmalarında CHP Aydın İl Disiplin Kurulu Üyesi Orçun Akbulut, Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz ve partililer de eşlik etti.

"AYDIN'DA SIKILMADIK EL BIRAKMAYACAK, TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Vatandaşlar ile görüşerek Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını ileten Karakoz, "Aydın'da sıkılmadık el, girilmemiş sokak bırakmamak, tüm hemşehrilerimize birebir ulaşarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını iletmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Milletimizin sözünü duymak, sorunlarını dinlemek için Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak çalışmalarımızı sahada yürütüyoruz ve açık gerçeği net bir şekilde görebiliyoruz; iktidara geliyoruz, gümbür gümbür geliyoruz. Size söz, 15 Mayıs sabahında daha huzurlu, mutlu, güvenli bir Türkiye'ye kavuşacağız" dedi.

VATANDAŞLAR BAŞKAN KARAKOZ'A TEŞEKKÜR ETTİ

Umurlu Mahallesi'nde programını bitirmesinin ardından her akşam olduğu gibi bu akşam da kırsal köyleri ziyaret eden CHP Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, Musluca, İmamköy ve Yılmazköy mahallelerinde kıraathane ziyareti gerçekleştirdi. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde yürüttüğü görev süresince çalışmalarından dolayı Evrim Karakoz'a teşekkür etti.