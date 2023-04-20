AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Seda Sarıbaş, her gün Aydın'ın bir ilçesinde vatandaşlar ile bir araya geliyor. Seçim çalışmalarına hız veren Seda Sarıbaş, bugün Çine’yi ziyaret etti.

AK Parti Çine İlçe Başkanı Burhan Kandemir, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Tozar, Gençlik Kolları Başkanı Kaan Namlı ve partililer tarafından karşılanan Sarıbaş, ilk ziyaretini Çine Muhtarlar Derneği’ne gerçekleştirdi. Çine Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Tarhan ve muhtarlarla buluşan Sarıbaş, muhtarların sorularını yanıtlayarak istek ve taleplerini not aldı.

Muhtarlar ile görüşmeler gerçekleştiren Sarıbaş, daha sonra esnafları ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Çineliler ile selamlaşarak Ramazan Bayramı’nı kutlayan Sarıbaş, vatandaştan destek isteyerek talep ve sorunlarını dinledi. Program ziyaretlerle devam etti.

AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Seda Sarıbaş'ı pazar turunda vatandaşlar yalnız bırakmadı. Sarıbaş ile vatandaşlar arasında neşeli diyaloglar yaşandı.

Sarıbaş, pazar turunda esnafa sorunlarını bire bir sorma imkanı buldu. Ardından kendisine gelen soru ve talepleri dinledi.

Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Sarıbaş, mecliste yapacağı çalışmaları hakkında bilgi vererek onlardan destek istedi.