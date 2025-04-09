Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Altınoluk Mahallesi'nde inşa edilen Sosyal Yaşam Merkezi ile bölgeye modern ve kapsamlı bir yaşam alanı sunmaya hazırlanıyor. Spor, kültür ve eğitim alanlarında çeşitli imkânlar sağlayacak olan proje, mahalle sakinlerine sağlıklı ve sosyal bir yaşam alanı sunacak.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde, sosyal belediyecilik anlayışıyla şehir genelinde gerçekleştirilen prestijli projeler arasına bir yenisi daha ekleniyor.

Talas Mevlana Mahallesi ve İldem Mahallesi’nde sosyal yaşam merkezleri projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Altınoluk Mahallesi’ne de Sosyal Yaşam Merkezi kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi’nde inşa edilen Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi, her yaştan ve her kesimden vatandaşa hitap edecek modern imkânlarla donatılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje, sosyal yaşam alanlarını arttırmayı ve Kayserililerin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi inşaatı 3 bin 938 metrekarelik bir alanda yükselirken, içerisinde geniş bir yelpazede imkânlar sunacak. Spor aktiviteleri için özel olarak tasarlanmış erkek ve kadın yüzme havuzları, 270 metrekarelik fitness ve spor salonları, sauna, buhar odası gibi sağlıklı yaşam alanları, vatandaşların aktif bir yaşam sürmesine imkân tanıyacak. Ayrıca, eğitim ve sosyal faaliyetlere yönelik olarak 90 metrekarelik derslik ve atölyeler, 43 metrekarelik bilgisayar odası ve 231 metrekarelik kütüphane de projede yer alacak. Merkezdeki 90 metrekarelik kafeterya, hem dinlenme hem de sosyal etkinlik alanı olarak halkın hizmetine sunulacak.

Çocuklar için özel olarak tasarlanmış bir çocuk kütüphanesi ve oyun alanı da projede bulunuyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebileceği bu alanlar, Altınoluk Mahallesi’nin sosyal altyapısını önemli ölçüde güçlendirecek. Ayrıca, sağlık odası, diyetisyen odası ve mescit gibi önemli hizmetler de merkezde yer alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle sadece fiziksel altyapı değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişimi de desteklemeyi amaçlıyor.