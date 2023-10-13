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Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem’in de hazır bulunduğu görüşmede; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Rektör Prof. Dr. Bülent Kent’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Prof. Dr. Bülent Kent görüşmede devam eden kalite çalışmaları ve akreditasyon süreçleri ile ilgili YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kocabıçak’a bilgi verdi. Yükseköğretim kurumlarında kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi süreçleri hakkında üniversitelerle iş birliğine büyük önem verdiklerini ifade eden YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kocabıçak, Prof. Dr. Bülent Kent’e çalışmalarında başarılar diledi.