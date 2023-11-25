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BAL 2.Grup'ta mücadele eden Edirne temsilcisi Keşanspor ligin 8.haftasında yarın Lüleburgazspor’u misafir edecek.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Saat 14.00’te Keşan Atatürk Stadı’nda başlayacak karşılaşmada Keşanspor’un hedefi rakibini yenerek mağlubiyet serisine son vermek ve 3 puanın sahibi olmak.

Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, yarınoynanacak karşılaşmaya takıma destek vermek üzere Keşan Atatürk Stadı’na davet etti.

Grupta bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı da şöyle;

Saat 14.00- Yuvacıkspor-Kullar 1975 Spor

Saat 14.00- Diliskelesispor-Taçspor

Saat 14.00- Gebzespor-Kapaklıspor

Saat 14.00- Keşanspor-Lüleburgazspor

Saat 14.00- Babaeskispor-Uzunköprüspor

Saat 14.00- Çorluspor 1947-Gölcükspor

Saat 14.00- İFA-Sarayspor 1953

Bay: Feriköyspor