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Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı (KİGDER) Dr. Sema Karaoğlu, yayınladığı mesajla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yılında saygı rahmet ve minnetle andı. "Ruhun şad, mekanın cennet olsun" diyen Karaoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sonsuza kadar sahip çıkılacağını belirtti. Karaoğlu, "Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğime ant içerim" dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türk ulusuna bağımsızlığı ve 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'ni hediye eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün üzerinden tam 85 yıl geçti. Türk Milleti 85 yıl geçmesine rağmen Ata'sını özlemle ve rahmetle anmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı (KİGDER) Dr. Sema Karaoğlu, yayınladığı mesajla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı rahmet ve minnetle andı.

Karaoğlu yayınladığı mesajında "85 yıl önce, ebediyete yolcu ettiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, askeri ve siyasi dehasıyla, olanaksızlıklara boyun eğmeyen kararlı tutumuyla Türk halkını, bağımsız Türkiye ülküsü doğrultusunda yönlendirerek zafere ulaştırmış vatan topraklarının yeniden vatan toprağı yapılmasına önderlik etmiş büyük bir liderdir" dedi.

Karaoğlu, "Bedeni aramızda olmayan Mustafa Kemal Atatürk fikirleri ve eserleri ile hem bizim hem mazlum milletlerin lideri olarak yaşamaya devam etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet kurulduğunda; “Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir.” demişti. Bugün, hala kadın haklarını yeterince halledememiş bir dünya düzeninde yaşıyoruz. Lakin Mustafa Kemal Atatürk, ileri görüşlülüğü ile savaş alanlarında, cephede, kadın hakları için kafa yorarak, bu konuya da dikkat çekmiştir. Farkındalığı bu kadar yüksek böyle bir lideri saygı ile, minnet ile anmamak mümkün mü? 100 yıllık Cumhuriyetimizin kuruluşundaki süreçte bize gösterdiği yol 'Ya İstiklal Ya Ölümdü'. Bu yolda çok bedeller ödenerek onun liderliğinde bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve Atatürk cumhuriyeti bize emanet etti." dedi.

Karaoğlu, " Millet olarak bize düşen görev, büyük bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşamak ve yaşatmak; Ülkemizi Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için, birbirimizden ayrışmadan, bilimin ışığında, memleketimizin menfaatleri gereği, kadın erkek ,var gücümüzle çalışmaktır. Bu topraklarda yaşayan Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkan her birimiz. Kadın erkek farketmeksizin, siyasal tercihimiz farketmeksizin atamazın emanetine sımsıkı sarılmak zorundayız. Atam emanetin emanetimizdir. Birinci vazifemizi asla unutmayacağız. Ruhun şad, mekanın cennet olsun Atam " dedi.

Başkan Karaoğlu, sözlerini "Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğime ant içerim" diyerek bitirdi.