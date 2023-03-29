Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere yönelik çalışmalarını tüm Türkiye’de hız kesmeden sürdürüyor. Yapılacak olan toplantının önemi ve anlamı için Aydınlılarla bir ara gelecek olan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Recep Cengiz, “Aydınlılara Birleşe birleşe kazanacağız” sloganıyla toplantıya katılım çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu Günüllüleri Aydın il Koordinatörü Aşkın Atlı Başkanlığında gerçekleşecek olan toplantıya CHP Genel Başkan Başdanışmanı Recep Cengiz, Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Günüllüleri Koordinatörü Ahmet Nazif Yücel’de konuşmacı olarak katılacak.

Kılıçdaroğlu Günüllüleri Aydın il Koordinatörü Aşkın Atlı, 30 Mart Perşembe günü Saat 18:00’da Aydın Turistik Park’ta geçekleşecek olan toplantıya tüm Aydınlılara “Başlıyorz” çağrısında bulundu.

