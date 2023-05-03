Ülkü Ocaklarının Millet İttifakı’na karşı yürüttüğü kara propaganda devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da asıldıktan sonra kaldırılan afişler, bu kez Aydın’da asıldı!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Ümraniye ilçesinde Ülkü Ocakları binasından iple karşı binaya, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e yönelik karalama afişi asılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş'ın yüzlerinin birleştirildiği afişte “Dikkat, attığın her oy Mehmetçiğe kurşun olmasın” yazılırken, diğer afişte de Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yüzü birleştirilerek, “Bazıları iki yüzlüdür” ifadeleri kullanılmıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan itiraz sonucu afişler indirilmişti.

İstanbul’dan sonra Aydın’da hedef aldılar

Aynı olay, İstanbul’dan sonra Aydın’da da yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’i ikiyüzlü olarak nitelendiren afişler, Aydın'ın Buharkent ilçesinde Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından teşkilat binasına asıldı.

Seçime sayılı günler kala asılan afişlerde yine "Dikkat! Attığın oy mehmetçiğe kurşun olmasın" ve "Bazıları iki yüzlüdür" yazılarına yer verildi.

İlçe Başkanlığı’nda asılı afişlerin ne zaman kaldırılacağı henüz bilinmiyor.

Haber: Ebru Paksoy