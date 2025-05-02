Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs Cumartesi günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte TOKİ tarafından yapımı tamamlanan KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının açılışını gerçekleştirecek. Açılış öncesi külliyetinin görüntüleri "Sağlam Devlet Saygın Gelecek" sloganıyla paylaşıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da 639 bin 475 metrekarelik alanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Projesi hayata geçirildi.

Projenin ilk etabında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binaları inşa edildi. Tamamlanan binaların resmi açılışını 3 Mayıs Cumartesi (YARIN) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.

Külliyenin görüntülerini “Sağlam Devlet Saygın Gelecek” sloganıyla sosyal medya hesabından paylaşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Kıbrıs’ımıza imza bir eseri daha kazandırıyoruz. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile yarın hizmete açıyoruz” ifadelerini kullandı.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel de katılacak.

“Sağlam Devlet Saygın Gelecek”Kıbrıs’ımıza imza bir eseri daha kazandırıyoruz!KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın teşrifleri ile yarın hizmete açıyoruz. ????????@Toki_Kurumsal pic.twitter.com/Xn9R79mlIz— Murat KURUM (@murat_kurum) May 2, 2025

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI BİNASI

Yapımı tamamlanan 25 bin 210 metrekarelik KKTC Cumhurbaşkanlığı binasında, Cumhurbaşkanlığı makamı, 600 kişilik 2 konferans salonu, 400 kişilik kabul resepsiyon salonu, heyet toplantı salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, kafeterya ve yemekhane ile 109 araçlık otopark bulunuyor.

20 bin 10 metrekare alanda inşa edilen meclis binasında ise başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası, bakanlar toplantı salonu yer alıyor. Yine binada 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, şeref, grup toplantı ve başkanlık divanının yanı sıra bir de kütüphane bulunuyor. Meclis binasında farklı etkinliklerde kullanılmak üzere 16 toplantı odası da inşa edildi.

YÜKSEK MAHKEME, MİLLET BAHÇESİ, CAMİ VE KÜTÜPHANE YAPIMI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde 290 bin metrekaresi yeşil alan olarak dizayn edilecek toplam 452 bin 428 metrekare alanı kapsayacak millet bahçesi inşası sürüyor. 5 bin 661 metrekare alanda ise 2 bin 252 kişilik millet camii inşa ediliyor. Millet bahçesinde, sosyal donatılar, çocuk oyun alanları, 4 saha, 2 tenis kortu, 1000 kişilik amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, 1675 araçlık otopark ile bir kafeterya yer alacak. Külliye projesinin son etabı kapsamında da yüksek mahkeme ve millet kütüphanesinin inşası başlatıldı.