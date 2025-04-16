Kocaeli Büyükşehir’in kentin hafızasını kayıt altına aldığı ve Kocaeli’ne dair her şeyi içinde barındıran, yaşayan kültür hizmeti “Kocaeli Ansiklopedisi” internet erişimine açıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin hafızasını kayıt altına alan 3 ciltten oluşan “Kocaeli Ansiklopedisi” internet erişimine açıldı. Vatandaşlar, bundan böyle akademik anlamda kent ile ilgili bilmek istedikleri her şeyi www.kocaeliansiklopedisi.com.tr adresi üzerinden kolaylıkla öğrenebilecek.

ŞEHRE YAPILACAK EN GÜZEL YATIRIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin hafızasını kayıt altına alan 3 ciltten oluşan “Kocaeli Ansiklopedisi” bir şehre yapılabilecek en kıymetli hizmetlerden biri, ayrıca içeriği itibariyle de ‘yaşayan’ tek kaynak olma unvanına sahip olacak. Yaklaşık 2 bin madde ile kentin kültür hayatına katılacak olan ansiklopediye web sitesi aracılığıyla vatandaşlar katkı sunabilecek. Bu özelliği ile her zaman güncelliğini koruyacak olan ansiklopedi, ‘tarihin tozlu raflarındaki yerini aldı’ gibi bir ifadeye asla maruz kalmayacak.

BÜYÜKŞEHİR KENTİ KAYIT ALTINA ALDI

Köklü ve büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan, arkeoloji ve tarih bilimleri açısından da zengin bir kaynak olan, temsil ettiği bütün değerler nedeniyle geçmişten beri seyyahların, tarihçilerin, coğrafyacıların ve edebiyatçıların ilgisini çeken, hakkında birçok eser yazılan şehir olan Kocaeli, kültür ve sanat açısından da önemli bir birikime sahip. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu durumdan hareketle; büyük bir medeniyet mirasına sahip olan Kocaeli’ni gelecek nesillere aktarmayı kendine görev olarak görerek, kentin geniş yelpazeye yayılan tüm değerlerini tarihten başlayarak ve günümüzü de kapsayacak şekilde ansiklopedi çalışmasıyla kayıt altına aldı.

VATANDAŞIN ÖNERİLERİ İLE YAŞAYACAK

Büyükşehir tarafından oluşturulan ve yaklaşık 2 bin maddeden oluşan ansiklopedi hiçbir zaman yerinde saymayacak olması ile dikkat çekiyor. “Yaşayan ansiklopedi” unvanı ile siteyi ziyaret eden vatandaşların önerilerinin dikkate alınacağı ve olumlu bulunması durumunda madde olarak ekleneceği ansiklopediye vatandaşlar söz konusu taleplerin sitedeki “öneriler” kategorisine yazabilecek.

ŞEHİR HAFIZASI BİR TIK ÖTEDE

Geniş ve üst düzey akademik kadro tarafından hazırlanan çalışma Kocaeli’nin şehir hafızasını derli toplu bir şekilde bir araya getirme bakımından birçok işlevi üstlenecek. Kocaeli Ansiklopedisi’nde; Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde Kocaeli’nden nasıl bahsettiğine, Canfeda Kethüda Hatun Çeşmesi’nin hangi dönemde yapıldığına, Kocaeli’nde at yarışlarının tarihçesine, İstanbul ve civarında yüzyıllardır kullanılan gri çakıllı dekoratif taşlara neden Hereke Pudingi adı verildiğine kadar birçok sorunun cevabına www.kocaeliansiklopedisi.com.tr kolaylıkla ulaşılabilecek.

GÜÇLÜ KULLANIM ÖZELLİĞİ

Gelişmiş ara yüzü ile kullanıcı dostu olan web sitesi, arama motoru ve güçlü kullanımı ile ziyaretçiye kolay ve keyifli bir kullanım sağlarken, sitede istenilen kelime yazılarak arama yapılabilecek. Ansiklopedide arama yapabilmek sadece arama çubuğu ile sınırlı kalmayarak maddelere, yazarlara ve kategorilere göre filtrelenecek. Kategoriler sekmesine tıkladığında ziyaretçiyi 18 ayrı kategori karşılayacak. Örneğin; Kocaeli'nin tarihine dair bilgi aranıyorsa, 'Tarih' kategorisine tıklanarak arama daraltılabilecek.

GELİŞMİŞ ARAMA YÖNTEMLERİ

Kullanıcı dostu olan web sitesi gelişmiş arama yöntemleri ile ziyaretçilerini karşılayacak olup, “A’dan Z’ye maddeler” sekmesi tıklanarak maddelerin tamamına erişim sağlanabilecek. Ansiklopedinin tamamına erişim sağlamak ve indirmek istenmesi durumunda ise, “ciltler” başlığı sekmesi devreye girerek bu şekilde tüm ansiklopediye erişim sağlanacak.

GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK BİR ARADA

Kocaeli Ansiklopedisi, yaşayan bir ansiklopedi olarak, kentin geçmişini, bugününü ve geleceğini şekillendiren unsurları daha da geliştirecek her türlü görüş ve öneriyi değerlendirmeyi hedefliyor. Her geçen gün daha da zenginleşecek ve büyüyecek olan çalışma, gelecek nesillere bırakılacak en güzel kültür hazinesi olarak tarihteki yerini de alacak.