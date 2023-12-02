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Çocuklar için eğlenceli, eğitici ve öğretici bir merkez olarak planlanan Doğu Kışla Parkı'ndaki Lokomotif Çocuk Köyünde sona gelindiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mutlu Şehir Kocaeli’nin mutlu çocuklarına yönelik İzmit Doğu Kışla Parkı içerisinde hazırladığı Lokomotif Çocuk Köyü Projesi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Çocukların eğlenceli zaman geçirebileceği, eğlenirken öğrenip mutlu olacağı Lokomotif Çocuk Köyünde çalışmalar birkaç imalatın dışında tamamlandı. ‘’Bu lokomotifin yolu sevgiden geçiyor’’ sloganıyla şehre kazandırılan proje hayata geçtikten sonra çocuklar ve ailelerinin değişmez mekanı olacak.

SON OLARAK SOLÜSYONLU TOPRAK

İzmit Doğu Kışla Parkı’nda bulunması nedeniyle ulaşımın kolay olduğu Lokomotif Çocuk Köyündeki çalışmalardaki tüm imalatlar tamamlandı. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleşen çalışmalar dahilinde son olarak Solüsyonlu Toprağın (doğa dostu ve ekolojik) serimi yapılacak. Uygun hava şartlarının oluşmasından sonra yapılacak bu çalışma akabinde Lokomotif Çocuk Köyü, Kocaeli’nin çocuklarına hizmet vermeye başlayacak.

ÇOCUKLARIN EĞLENCE MERKEZİ

Büyükşehir tarafından hazırlanan Lokomotif Çocuk Köyü tasarımındaki tesis, çocukların keyifle vakit geçirebilecekleri bir eğlence merkezi olarak planlandı. Çocuklara yönelik farklı etkinliklerin düzenleneceği proje kapsamında 15 kişilik 8 adet atölye vagonu, 1 adet idari vagon, 1 adet çocuklar için ıslak hacim vagonu ve 1 adet eğitimciler ve ebeveynlere yönelik içinde mutfak nişi de olan bekleme salonuyla birlikte toplam 11 vagondan oluşuyor. Ayrıca alan içerisinde yürüyüş yolları, amfi ve çocuk oyun alanı bulunuyor.

11 ADET TREN VAGONU

Proje 11 adet tren vagonu tasarımlı konteynerden yapıldı. Vagonların yerleşimiyse en önde giriş ve tören alanı, iç kısımda çocuklar için dolaşım alanları, oyun alanı ve açık hava etkinlikleri için tasarlanan bir adet amfiye göre yerleştirilecek biçimde şekillendirildi. Her bir konteyner 3x8 metre ebatlarında toplamda 24 metrekare olarak ölçülendirildi. Toplam kapalı alan 264 metrekare, projenin park alanı içindeki toplam oturum alanı 1433 metrekare olacak şekilde planlandı.

YETENEKLERİNİ KEŞFEDECEKLER

Bu özel proje, çocukların takım çalışmasına ve birlikte eğlenme becerilerine destek olup, onlara paylaşmayı ve birlikte başarmayı öğretecek. Ailelere de, çocuklarını eğlenirken öğrendikleri eğitici bir ortamda gözlemleme olanağı sağlanacak.