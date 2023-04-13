Mezarlık ve camilerde sürekli olarak temizlik, bakım onarım gibi çalışmalarını sürdüren Koçarlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın talimatı ile vatandaşların daha temiz ve ferah şekilde ramazan bayramlarını geçirerek mezarlık ziyaretlerini yapmaları için çalışmaları hızlandırdı.



Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Koçarlı halkının daha temiz ve ferah bir ortamda bayramlarını geçirmeleri, bu çerçevede daha önce periyodik olarak devam eden cami ve mezarlıklarda ki temizlik ve bakım onarım çalışmaları için ekip sayılarının arttırdıklarını ifade ederek, “Yıl boyunca mezarlıklarda çevre ve peyzaj düzenlemesi, fidan dikimi, mezarlık alanlarında genişletme çalışması gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında camilerimizde ve imam evlerimizde boya, badana yaparak yenileme yapıyoruz. Bayram öncesi ve bayram süresince yoğun olarak yakınlarının kabirlerini ziyaret edecek vatandaşlarımız için temizlik personellerimiz hummalı bir çalışma yapıyorlar. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kabir ziyareti yapabilirler” dedi.



Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, bayram öncesi mezarlık alanlarını daha temiz ve düzenli hale getirmek için ekiplerin yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek, “Arife günü ve Ramazan Bayramı süresince vatandaşlarımızın, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldık. Çalışmalarda mezarlıkların ot temizliği, budama, yürüyüş yollarının bakımı ve temizlik çalışmaları özenli bir şekilde gerçekleştirilip bakım ve onarımı yapılıyor. Ayrıca camilerimizde ve imam evlerimizde de temizlik, boya badana çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız arife gününe kadar tamamlanacak ve vatandaşlarımız ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde yapabilecekler” diye konuştu.