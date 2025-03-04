Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde yer alan Konya Büyükşehir Belediyespor, 27. hafta mücadelesinde konuk ettiği TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü’nü 88-86 mağlup etmeyi başardıKONYA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin 27. haftası birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Konya’yı başarıyla temsil eden Büyükşehir Belediyespor, ligin 27. hafta mücadelesinde seyircisi önünde TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü ile karşılaştı.

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan zorlu maça iyi başlayan taraf ev sahibi takım oldu. Taraftarının verdiği destekle istekli bir başlangıç yapan Konya BBSK, ilk periyodu 25-20 önde tamamladı. İkinci periyotta rakibinin 22 sayısına 15 sayı ile karşılık veren sarı-siyahlılar, soyunma odasına 40-42 geride girdi. Üçüncü ve dördüncü periyotlarda oyun üstünlüğünü ele geçiren ev sahibi ekip, maçtan 88-86 galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla 14. galibiyetini alan Büyükşehir Belediyespor, puanını 41'e çıkardı ve 9. sıraya yerleşerek play-off yolunda önemli bir virajı geride bıraktı.

Konya Büyükşehir Belediyespor, 28. haftada 8 Mart Cumartesi günü deplasmanda İstanbul Anka Spor ile karşılaşacak. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 14.00’te başlayacak.