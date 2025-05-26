Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 31 ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları İl Finallerinde birinci olan öğrenciler, Kars’ta düzenlenen Türkiye finallerinde şampiyon olarak Konya’yı gururlandırdı.KONYA (İGFA) -Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Kars’ta gerçekleştirilen Türkiye 7. Akıl ve Zeka Oyunları Finalleri’ne bu sene de Konyalı öğrenciler damga vurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) iş birliğiyle illerinde birincilik elde eden yarışmacılar Kars’ta düzenlenen Türkiye finallerinde yarıştı.

81 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen toplam 678 yarışmacının kıyasıya mücadele ettiği turnuvada, Konya Akıl ve Zekâ Oyunları Takımı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle turnuvaya hazırlanan öğrenciler, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde gösterdikleri üstün performansla takım halinde toplam 54,5 puan toplayarak Türkiye birincisi oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iki yıl üst üste Türkiye şampiyonu olan Konyalı öğrencilerle gurur duyduklarını belirterek, “Bu anlamlı başarıda emeği geçen öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Gençlerimizin analitik düşünme, problem çözme ve strateji geliştirme gibi beceriler kazanmasına katkı sağlayan bu tür organizasyonlara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Turnuvada bireysel kategorilerde ilk 10’da derece elde eden Konyalı öğrenciler şunlar oldu:

Pentago’da Karapınar’dan İsmet Büyükyaylacı İlkokulu’ndan Ceylin Evren Türkiye 1.si, Equilbrio’da, Karatay Hacıveyiszade Mahallesi Ahmet Haşhaş İlkokulu’ndan Ayşe Ödevoğlu Türkiye 3.sü, Küre kategorisinde Karapınar İsmet Büyükyaylacı İlkokulu’ndan Nedim Tünalp Türkiye 5.si oldu. Pentago’da Karapınar Cumhuriyet Ortaokulu’ndan Aysima Evren Türkiye 1.si, Abluka’da Beyşehir Alaaddin Ortaokulu’ndan Hikmet Mert Taşbarut Türkiye 4.sü, Kulami oyununda Ilgın Cumhuriyet Ortaokulu’ndan Emir Erarslan Türkiye 6.sı oldu.