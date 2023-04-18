Uluslararası Kanguru Matematik Yarışması, 1991’den bu yana Fransa merkezli bir derneğe bağlı olarak, 91 ülkede 6 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla uygulanmaya devam ediyor. Öğrencilerin matematik derslerinde edindikleri becerilerin uluslararası düzeyde sergilemelerini sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde matematik bilgi ve sevgisinin yaygınlaştırılması, uluslararası düzeyde ortak bir matematik kültürünün oluşturulup yaygınlaştırılması, Türk öğrencilerinin ezbere dayalı matematik bilgilerinden ziyade matematik düşünce sistemlerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla; Türkiye’deki resmi ve özel okullar arasında düzenlenen yarışma büyük ilgi görüyor. Köşk ilçesindeki 100. Yıl Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Halit Uslu da katıldığı yarışmada Türkiye ikincisi olarak final sınavlarına katılmaya hak kazandı.



Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, "Şampiyon öğrencimizi kutlar, öğrencimize katılacağı final sınavında başarılar dileriz" dedi.