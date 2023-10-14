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Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV), Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı ile ARYA A.Ş iş birliğinde bu yıl 4’üncü kez düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu, minik misafirlerini ağırladı. Sempozyum kapsamında çocuklar için iki kez düzenlenen kil atölyesine toplam 8 grup halinde 250 çocuk katıldı. Heykeltıraşlar ve öğretmenleri eşliğinde alanı gezen ve heykeller hakkında bilgi alan çocuklar, küratör ve heykeltıraş Hakan Şengönül gözetiminde mermer bloklardan birisine Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel yazı yazarak mermer blokları yontmayı öğrendi. Daha sonra kilden farklı şekiller yapan öğrenciler gün boyunca keyifli vakit geçirdi.

“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE ŞEKİL VERECEKLER”

Heykeltıraş Hakan Şengönül, geleceği çocukların şekillendireceğini belirterek “Türkiye’nin ve belki de dünyanın geleceğine yön verecek birbirinden değerli çocuklarımızı bugün sempozyum alanında ağırladık. Bazıları ileride sanatçı olacaklar. Bugün burada ileride hatırlayarak mutlu olacakları unutulmaz bir sanat deneyimi kazandılar. Onlarla vakit geçirmek ve az da olsa sanat hakkında bilgilendirmek bizler için çok değerli” dedi.

HEYKELLER BELİRMEYE BAŞLADI

4. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu, Bayraklıdede Mahallesi'ndeki eski deve güreşi arenasında 1 ayı geride bıraktı. Heykeltıraş Hakan Şengönül ve Özlem Şengönül’ün küratörlüğünde 20 Ekim’e kadar sürecek olan sempozyuma İran’dan Ahmad Solimani, Gürcistan’dan İvan Tsiskadze ve Valerien Jikia, Belarus’tan Alex Sorokin, Türkiye’den Hakan Şengönül, Songül Coşkun ve İmdat Avcı, Estonya’dan Kirill Grekov, Rusya’dan Mariia Aprasidi, Çin’den Lui Yang ve iki de asistan heykeltıraş katılıyor. Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yıl dönümüne ithaf edilen sempozyumda mermer blokları ‘barış ve özgürlük’ temasıyla şekillendiren heykeltıraşların eserleri kentin farklı noktalarında sergilenecek.