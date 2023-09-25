Nazilli’de Organize Sanayi ve Serbest Bölge için çalışmalar başladı

Beraberinde Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı İbrahim Buğdaycı ve Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ile bölgede inceleme yapan Başkan Özcan, projenin hayata geçirilmesi ile yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.

Sümerbank’ın 5 katı büyüklüğünde bir bölge oluşturulacağını dile getiren Özcan; “Bambaşka bir sanayi, üretim ve istihdam şehri kuruyoruz. En büyük sevincimiz tarım arazilerinin zarar görmeyecek olması. Organize Sanayi ile birlikte Serbest Bölgeye’de 10 bin kişilik istihdam sağlanacak. Tüm Nazilli ile birlikte doğu bölgesindeki işsizlik sorununu çözebileceğimiz, ülke ekonomisine katkı sağlayacağımız, mavi yakalıdan beyaz yakalısına herkese istihdam sağlayacağımız farklı bir lokasyon oluşturacağız. Tüm milletvekillerimiz, kurumlarımız, odalarımız ciddi destek verdi. Sayın kaymakamımız bu konuya büyük önem veriyor. Nazilli’de hem kültürel hem de sanayi alanında birçok şeyi birlikte gerçekleştirmek için çalışıyoruz. İnşallah Nazillimiz eski günlerinden de daha iyi günlere kavuşacak, hak ettiği hizmetlerin tamamını dönemimizde alacaktır. Gelişen, büyüyen ve ilerleyen ülkemizin Türkiye Yüzyılı vizyonuna Nazillimiz şahlanarak eşlik edecektir” dedi.



