Kent Meydanı’nın yapımı tamamlanana kadar bölgede uygulanacak yaya ve araç trafiği düzeni ile ilgili esnafla ve taksicilerle fikir alışverişinde bulunan Başkan Günel, “Tüm hemşehrilerimize ve esnafımıza kent meydanının yapımı sürecinde yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum. Kuşadası, kısa süre içerisinde modern bir yaşam alanı olarak tasarladığımız kent meydanına kavuşacak” dedi.





Kuşadası Belediye Başkanı Günel, ilk olarak turizm sezonunda yaya trafiğinin yoğunlaştığı Kaya Şavkay Meydanı’nda incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak ile ilgili birim müdürlerinin de eşlik ettiği alan gezisinde Başkan Ömer Günel, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile trafiğe kapalı alanlarda motorlu taşıt kullanımı konusunda değerlendirme yaparak alınması gereken önlemlerle ilgili olarak ekiplere talimatlarını iletti.





Ardından eski belediye hizmet binasını da kapsayan alanda yapımı süren Kent Meydanı’nı ziyaret eden Başkan Günel, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Çarşıdaki taksici esnafının giriş çıkışlarda problem yaşamaması için eski belediye binasının olduğu alanda zabıta kontrol noktası kurulacağını ifade eden Başkan Ömer Günel, kent meydanının yapım sürecinde gösterdikleri iş birliği ve anlayış için vatandaşlara ve esnafa teşekkürlerini iletti. Güzel başlangıçların zorlu süreçlerin ardından geldiğini ifade eden Başkan Günel “Kuşadası, kısa süre içerisinde modern bir yaşam alanı olarak tasarladığımız kent meydanına kavuşacak. Kent meydanımız tamamlandığında Kuşadası’nın sosyal, kültürel ve sanatla ilgili yaşamına önemli katkı sunacak bir nokta halini alacak” dedi.



Başkan Günel, alan gezisinin ardından çarşı esnafı ve kent sakinleri ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.