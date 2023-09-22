Nazilli Belediyespor taktik çalıştı

TFF 2. Lig’de 4’de 4 yapan Nazilli Belediyespor hız kesmeden Bucaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Nazilli Belediyespor, Cumartesi günü saat 19.00’da Bucaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ederken, ısınma hareketleri ile günün antrenmanına başlayan futbolcularımız pas çalışması ve 3 gruptan oluşan 9’a 2 top kapma oyunu ile antrenmanını ilk bölümünü bitirdi. Antrenmanın ikinci bölümünde ise hava topu çalışan siyah-beyazlılar antrenmanın son bölümünde belirlenen alanda gerçekleştirilen 2 yarıdan oluşan taktiksel çift kale maç ile günün antrenmanını tamamladı. Kaleciler de kendilerine hazırlanan özel program dahilinde çalışırken, ardından taktiksel çift kale çalışmalarına katıldı.



