Başkan Ömer Günel’in talimatıyla Kuşadası Belediyesi tarafından kentin üstyapı sorunlarına kalıcı çözüm getirmek amacıyla yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları farklı mahallelerde eş zamanlı olarak devam ediyor. Modern ve konforlu yollara sahip bir turizm kenti yaratmak için durmaksızın çalışan Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Soğucak Mahallesi 5147 sokak’ta yer alan yaklaşık 1000 metrekarelik alan ile İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki Garaj Caddesi’nde 1500 metrekarelik alanda gerçekleştirdiği sathi kaplama çalışmalarını tamamladı. Ege Mahallesi’ndeki Alparslan Türkeş Caddesi’nde bulunan 3 bin 500 metrekarelik alanda başlattıkları kilit parke döşeme çalışmasında ise bugüne kadar 3 bin metrekarelik alanı ise kilit parke taşı ile kapladı.



“BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Soğucak Mahallesi sakinlerinden Ramiz Taltinar, Kuşadası Belediyesi’nin bölgede gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, “Belediye Başkanımız Ömer Günel’e kış mevsimi başlamadan önce yollarımızı yenilediği için çok teşekkür ederim. Bizler için çok önemli olan bir hizmeti gerçekleştirdi” dedi.

“TALEP VE İSTEKLERİMİZ HIZLA ÇÖZÜME KAVUŞUYOR”

Kuşadası Belediyesi’nin talep ve istekleri yerine getirmek amacıyla vatandaşlarla çok yakından ilgilendiğini söyleyen Mehmet Oğuz ise “Kuşadası Belediyesi’nin verdiği hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Yollarımız sitemize yakışır bir hale geldi. Önceden özellikle kış döneminde yağmur yağdığında çok zorlanıyorduk. Şimdi bu sorunumuz da ortadan kalktı” diye konuştu.



