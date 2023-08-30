Lige deplasmanda güçlü rakibi Altınordu’yu 3-2 mağlup ederek başlayan Nazilli Belediyespor, 3 Eylül Pazar günü evinde oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Yıldırım Demirören Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu yönetimindeki antrenman öncesi, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Başkan Yardımcısı Ali Ertürk futbolcuları ziyaret etti. Başkan Özcan ve Başkan Yardımcısı Ertürk, futbolculara baklava ikram ederek, Beyoğlu Yeni Çarşı maçında başarılar diledi. Geçtiğimiz haftaki Altınordu galibiyeti ve oynanan oyundan gurur duyduklarını dile getiren Başkan Özcan, galibiyetlerinin devam etmesini diledi.



Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Urkay da Başkan Özcan’a teşekkür etti.