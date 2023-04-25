Kent genelinde düzeni sağlamak için mesai yapan Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan turizm sezonu öncesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler ile birlikte gerçekleştirilen son denetimde araç trafiğine kapalı alanlarda motosiklet kullanan ve park eden sürücülere idari para cezası işlemi yapıldı. 1 saat süren denetim sonucunda yaya ve araç trafik düzenini aksatan 9 sürücüye karayolları trafik kanunu yönetmeliğine göre toplam 8 bin 44 Türk Lirası para cezası uygulandı. Motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtildi.