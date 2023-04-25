Kaza, Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 LCR 24 plakalı otomobil Tire yolu üzerinde ilerlerken sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrulmaya başladı. Savrulan araç yoldan çıkarak şarampole uçtu. Takla atan otomobil ters dönerken, araç içerisindeki 3 kişi sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.