Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Kuyucak’ta düzenlediği iftar programı izdihama dönüştü. Başkan Çerçioğlu, Kuyucaklılar ile bol bol sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan’ın ilk gününden itibaren aralıksız düzenlenen iftar programları Aydınlılar’ı bir araya getirmeye devam ediyor. Bugün Kuyucak’ta yapılan iftar programı unutulmaz anların yaşandığı yer oldu.

Kuyucak Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftar programına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Millet İttifakı Başkanları ve Muhtarlar eşlik etti.

İftar renkli görüntülere sahne oldu

Kuyucaklılar, Cumhuriyet Meydanı’nı hıncahınç doldurdu. Vatandaşların akın ettiği iftar, bayram havasında geçti. İftara bir vatandaşın söylediği marş gibi seçim şarkısı damgasını vurdu. Meydanda etrafını saran vatandaşlarla fotoğraf çektiren Çerçioğlu’nun karşına geçerek bir anda mani okuyan Kuyucaklı vatandaşın sözleri meydanda bulunan binlerce kişi tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Alkışların ardından Başkan Çerçioğlu’na hitaben, “ Başkan sen bizim her şeyimizsin” sloganları atıldı.

Söylenen o Maninin sözleri;

“Aydın’da Çerçioğlu, Ankara’da Kılıçdaroğlu

Birleşe birleşe geliyoruz heeyy

Birleşe birleşe geliyoruz heeyy

Geliyoruz biz!”

Cennet, Çerçioğlu’nun ayağına geldi

Bugün yoğun katılım nedeniyle izdiham gibi geçen iftarın her anı unutulmaz geçti. Özlem Çerçioğlu bir ara Cennet adlı küçük kız ile de sohbet etti. Çerçioğlu’nun kucağına gelen küçük Cennet, sevimli haliyle başkanı hayran bıraktı.

Bayram havasında iftar

Bayrama sayılı günler kala Kuyucak’ta yapılan iftar, bayram havasında geçti. Çerçioğlu, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmadı. Bir ara kendini genç kızların arasında bulan Çerçioğlu, kameraya böyle poz verdi.

Başkan’a kek ve meyve suyu ikram etti

Çerçioğlu, büyük küçük demeden tüm vatandaşlarla iftar boyunca ilgilendi. İftar sırasında küçük bir kız, Başkan’a kek ve meyve suyu ikram etti. Teşekkür ederek kabul eden Çerçioğlu ile küçük kızın mutluluğu kameralara böyle yansıdı.

Topuklu Efe, yine kadınlarla aynı masayı paylaştı

Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu, iftar programının başından sonuna kadar vatandaşların ilgi odağı oldu. İftar sırasında kadınlarla aynı masayı paylaşan Çerçioğlu ile kadınlar arasında sıcak diyaloglar geçti.

“Başkanım her şey çok güzel olacak”

Başkan Çerçioğlu, her akşam olduğu gibi bu akşam da iftarın gözdesi oldu. İftar sırasında yaşlı bir vatandaş ile Başkan arasındaki sohbet dikkat çekti. Özlem Çerçioğlu’nun fotoğraflarının olduğunu evinde duvarları süslediğini söyleyen yaşlı teyze “ Kızım sen çok yaşa emi. Fotoğrafın var bende. Hep sana bakıyorum. Senin farkın herkesi kucaklamak oldu. Seni çok seviyorum” dedi. Topuklu Efe ise yaşlı Teyzeye kayıtsız kalmayarak adresini aldı ve evine ziyarete gideceğini söyledi.

Haber: Cemil Ağırbaşer – Ebru Paksoy



