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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş mesajında şu ifadelere yer verdi: “Hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, aydınlık yüzümüz, gururumuz ve ülkemizin en büyük güvencesi Cumhuriyet’imiz; bugün 100 yaşında. Şanlı Türk tarihinin en değerli günlerinden biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bu sene ne yazık ki depremler nedeniyle buruk karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği özgür ve çağdaş bireyler olarak Cumhuriyet’in tüm kazanımlarına her zamankinden daha sıkı sarılacağız.

Nasıl ki Cumhuriyet’imiz tüm acılara, imkansızlıklara rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milleti tarafından kuruldu ise büyük depremle ağır yara alan Hatay’ımızı da tüm kayıplarımıza karşın hep birlikte Millî Mücadele ruhu ile yeniden yapılandırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’mizin ve Ata’mızın şahsi meselesi Hatay’ın çok daha güçlü şekilde geleceğe taşınması için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza bir kez daha söz veriyoruz.

Ebedi Başkomutanımız Gazi Atatürk ve silah arkadaşlarını, ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi, depremde kaybettiğimiz yurttaşlarımızı rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”