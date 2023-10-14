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Son yıllarda hızla büyüyen ve gelişen Aliağa'da yeni bir mahalle kuruldu. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın girişimleriyle Belediye Meclisinde alınan kararla başlayan, Aliağa Kaymakamlığı’nın uygunluk görüşü ile devam eden yasal süreç İzmir Valiliği’nin 18 Ağustos 2023 tarihindeki oluruyla tamamlandı. Kararla Aliağa'nın en büyük mahallesi olan Yeni Mahalle’nin bir bölümü ayrılarak Örnekkent Mahallesi kuruldu. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, son dönemde büyük bir gelişim ve değişimin gerçekleştiği bölge ile ilgili kararın Aliağa'ya hayırlı olmasını diledi.



1982 yılında ilçe olan Aliağa'da 1984 yılında kurulan Yeni Mahalle aradan geçen 39 yılda büyük bir yerleşim bölgesine dönüştü. Sanayileşme ve dış göç ile başlayan nüfus yoğunlaşması mahallenin son yıllarda yapılan yerel yönetim yatırımlarıyla da bir cazibe bölgesine dönüşmesini sağladı. 2022 yılı verilerine göre Aliağa'nın yerleşik nüfusu 104 bin 828'e yükselirken bu nüfusun 24 bin 212 kişisi Yeni Mahalle'de ikamet etti. Aliağa nüfusunun dörtte birini barındıran Yeni Mahalle, aynı zamanda Aliağa merkez mahalleleri içinde en büyük yüzölçümüne sahip mahallesiydi.



Yeni Mahalle'de önemli bir nüfusu barındıran Örnekkent ve çevresi ise son yıllarda hızla yenilenen yollar ve diğer altyapı yatırımları, spor, park ve sosyal yaşam alanlarıyla büyük bir değişim yaşadı. Nüfus yoğunluğu hızla artan bölgede yeni yatırımlar da hız kesmeden devam ediyor. Aliağa Belediyesi tarafından ‘Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi’ projesi kısa süre önce tamamladı. Bölgenin hızlı gelişimi ile kamu hizmetlerinin daha etkin ve mahallinde verilebilmesi için yeni bir mahalle kurulması ihtiyacını gündeme getirdi.



Aliağa Belediye Meclisi, Yeni Mahalle'nin bölünerek Örnekkent Mahallesi’nin de kurulmasına yönelik olarak 4 Temmuz 2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar aldı. 5393 Sayılı Belediye kanunu gereğince alınan karar üzerine Aliağa Kaymakamlığı da uygunluk görüşü verdi ve karar Valiliğe gitti. İzmir Valiliği de 18 Ağustos 2023 tarihindeki oluruyla Aliağa'da Örnekkent Mahallesi'nin kuruluşunu uygun buldu.



Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa'nın son yıllarda büyük bir değişim ve gelişim yaşayarak modern bir kente dönüştüğünü kaydederek, “Şehrimiz çok hızlı büyüyor ve gelişiyor. Aliağamızın merkezdeki en büyük yüz ölçüme sahip bölgesi Yeni Mahalleydi. Aliağamızda her 4 kişiden biri Yeni Mahallemizde ikamet ediyor. Örnekkent bölgemizde yapı stoğu ve nüfusumuz yakın gelecekte daha da artacak. Burada yeni bir mahalle daha oluşturmak vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunulması için çok gerekliydi. Aliağamıza, tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.



Yeni kurulan Örnekkent Mahallesi doğuda Güzelhisar, güneyinde Samurlu, kuzeyinde Kurtuluş, batısında ise Yeni Mahalle ile sınırı oldu. Mahallenin sınırları kuzeyde Güzelhisar Caddesi, Doğusunda Kıbrıs Caddesi, Batıda Zübeyde Hanım Caddesi ve Değirmendere Caddesi, güneyinde ise Halide Edip Adıvar Caddesi oldu. Son düzenlemeyle birlikte Örnekkent Mahallesi’nin yüzölçümü 227,76 hektar, Yeni Mahalle’nin 140,68 hektar oldu.