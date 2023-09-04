Aydın’ın Efeler ilçesinde Salı günleri Zafer Mahallesi’ne kurulan semt pazarı için Pazartesi gününden itibaren mahalleye bırakılan pazar tezgahları, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Bir gün önceden koyulan tezgahların, kaldırımlarını işgal ettiğini ve sokağı iyice daralttığını iddia eden mahalle sakinleri, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.

Efeler’in en eski mahallelerinden olan Zafer Mahallesi’nde kurulan tarihi semt pazarı için gelen pazarcı esnaflarının, bir gün önceden kaldırımlara koyduğu pazar tezgahları mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Salı günleri kurulan semt pazarı için Pazartesi gününden pazar tezgahlarının kaldırımlara bırakılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.

Dar olan sokakların pazar tezgahları ile iyice daraldığını ifade eden mahalle sakinleri “Bu işgaliyenin önüne geçilmesi gerekiyor. Buraya bırakılan tezgahlar hem yayaların kaldırımı kullanmasını engelliyor hem de sokağı daralttığı için araçların geçişini engelliyor. Karşılıklı denk gelen iki araç aynı anda geçemiyor. Geçmeye kalktığında ise zaman zaman birbirlerine sürtüyorlar. Pınarbaşı Caddesi, 121, 104 ve 106 Sokak gibi bütün sokaklarda bu manzarayı görüyoruz. Kaldırımlar işgal edilince yayalar da yoldan yürümek zorunda kalıyor. Acil bir durumda ambulans ve itfaiye bile müdahale edemiyor. Yetkililerden bu soruna bir çözüm bulmalarını talep ediyoruz” dedi.

