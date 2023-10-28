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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, su fiyatlarına yüzde 25 oranında indirim yapılacağını açıkladı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Başkan Gürkan “30 Büyükşehir Belediyesi içinde en ucuz suyu kullanıyoruz. Esenlik sıfır kar ile veriyor. MEGSAŞ eksi ile veriyor. MOTAŞ eksi ile çalışıyor. Bu geçiş döneminde vatandaşlarımıza büyük bir sıkıntı vermeden su ile ilgili de yüzde 25 oranında indirime gideceğiz” dedi.

GÜRKAN: VATANDAŞ ODAKLI BİR BELEDİYEYİZ

Su ile ilgili yeni düzenlemenin hayata geçmesi için Kasım Ayı’nın ilk Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda kararın alınacağını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Daha önceki Meclis toplantılarımızda TEFE-TÜFE’ye göre artış yapılır diye bir karar aldık. TEFE-TÜFE’de yüksek çıkınca bu konuda sıkıntı oldu. Önümüzdeki Meclis Toplantısı’nda gündeme getireceğiz. % 25 oranında bir indirim planladık. Artan maliyetlere rağmen vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışıyla hareket ederek böyle bir karar aldık. Hayırlı olsun. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımız için tüm imkânlarımızı seferber etmekten kaçınmayacağız. Malatya’yı yeniden mazisine layık istikbale hazırlayacağız” şeklinde konuştu.