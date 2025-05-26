Manisa Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri başta olmak üzere, tüm birimleri ile teyakkuza geçti.MANİSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren Manisa genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Yağışların, toz taşınımı ile birlikte çamur şeklinde olabileceği belirtilirken ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, kuvvetli rüzgar, fırtına ve buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bu açıklamanın ardından harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin MASKİ Genel Müdürlüğü ve İtfaiye Dairesi ekipleri başta olmak üzere ilgili birimleri, araç ve ekipmanları ile hazır duruma geçti. Çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak sağanak yağış ve fırtına uyarısına yönelik ekiplerimiz hazırlıklarını yaptı. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olacak. Oluşabilecek her türlü olumsuz durumda, 7/24 bizlere 250 12 00 – 229 01 00 numaraları hatların yanı sıra 185 MASKİ Destek Hattı’ndan ulaşabilirsiniz” dedi.

MASKİ EKİPLERİ SAHADA

Postacı, “170 personelimiz, 8 adet kombine ve kanal açma aracı, 6 adet iş makinesi, 3 adet kamyon, su baskınları olasılığına karşı 11 adet motopomp ile sahada olacağız. Görev sahamız içinde vatandaşlarımızın güvenliğini ve refahını sağlamak için şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek öncülüğünde görevimizin başında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

203 İTFAİYE PERSONELİ GÖREV BAŞINDA

İtfaiye Dairesi Başkanlığı da sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından tüm hazırlıklarını tamamladı. Kent genelinde 203 itfaiye personeli nöbetçi olarak görev yaparken olası su baskınlarına karşı motopomplar ve dalgıç pompalar hazır bekletiliyor. Ayrıca, 400 itfaiye personeli de olası bir durumda destek vermek üzere evlerinde göreve hazır halde bekliyor. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Manisalı hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği bizim için her şeyden önce geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in talimatları doğrultusunda olası bir olumsuzluğa en hızlı şekilde müdahale edebilmek için ekiplerimizle sahadayız, tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımız acil durumda bize 112 Acil Çağrı hattından ulaşabilir” dedi.