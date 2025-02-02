Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, enerji sektöründeki yatırımlarını güçlendirmek ve kente sürdürülebilir enerji çözümleri sunmak kurduğu Manisa Enerji A.Ş, elektrikli araçlar için ilk şarj istasyonlarını, Manisa merkezde yer alan Tam Otomasyonlu Otopark’ta kullanıma sundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Enerji A.Ş. tarafından, yer alan Tam Otomasyonlu Otopark girişine iki adet elektrikli araç şarj istasyonu kurularak yurttaşların hizmetine sunuldu.

Şarj istasyonunun ilk kullanıcılarından Serhan Karasu, “Elektrikli araç şarj istasyonlarının yapılması muhteşem bir şey oldu. Hem park yeri için kolaylık hem de işimizi görüp gelene kadar otomobilimizi şarj etmiş oluyoruz. Elektrikli araç kullanıcıları için çok büyük bir ihtiyaçtı. Daha fazla olmasını bekliyoruz. Yenilenebilir enerjiyi desteklemek, karbon salınımını azaltmak, çevreci ve sağlıklı bir yaşam sürmek istiyoruz. Tabi ki yakıt maliyetlerini de göz önünde bulunduruyoruz. Bu tarz hizmetler buna büyük katkı sağlıyor” dedi.

İSTASYONLAR 17 İLÇEDE YAYGINLAŞACAK

17 ilçedeki belediye otoparklarında elektrikli şarj istasyonları kurulacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediye şirketi Manisa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Aksoy, “Hem kamu hem de özel sektör için ekonomik ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Manisa Enerji, bu kapsamda, enerji verimliliğini arttırarak kente çevresel fayda da sağlıyor. Bölgenin doğal ve yenilebilir enerji potansiyelini öne çıkarıyoruz. Kısa süre içerisinde Malta Katlı Otoparkı’nın da açılışıyla birlikte 18 adet daha elektrikli araç şarj istasyonunu Manisa’ya kazandıracağız. Başkanımız Ferdi Zeyrek’in daha sürdürülebilir ve çevreci bir kent vizyonu doğrultusunda mümkün olan en kısa sürede, 17 ilçe otoparklarında kurulumu gerçekleştireceğiz” dedi.