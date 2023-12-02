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MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesinde bulunan içme suyu arıtma tesisinde herhangi bir sorun ve arıza oluşmaması amacıyla rutin kontrol çalışması gerçekleştirerek kimyasal ölçümlerini gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesinin su sıkıntısı yaşamaması için sürdürdüğü çalışmalarına ara vermiyor. Olası kesintilere mahal vermemek için yoğun mesai yapan MASKİ, il genelindeki içme suyu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MASKİ ekipleri, rutin kontroller gerçekleştirdiği arıtma tesislerinde yaşanabilecek su sorunlarına izin vermiyor. Bu kapsamda, Alaşehir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesinde bulunan içme suyu arıtma tesisinde herhangi bir sorun ve arıza oluşmaması amacıyla genel bakım ve kontrolü gerçekleştirildi. Tesislerin kimyasal ölçümleri de yapıldı.