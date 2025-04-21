Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Manisa Enerji San. ve Tic. A.Ş. bu yıl ikincisini düzenlediği Manisa Enerji Platformu toplantıları kapsamında, sürdürülebilir enerji alanında bilgi paylaşımı ve iş birliğini geliştirmek amacıyla ilçe belediyelerine yönelik güneş enerjisi eğitimi verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin enerji sektöründeki yatırımlarını desteklemek ve sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla kurulan Manisa Enerji, “Güneş Enerjisi: Teknoloji ve Tasarım” başlığıyla düzenlediği toplantıda, güneş enerjisi sistemlerine dair kapsamlı bilgiler sundu. Eğitimin içeriğinde, çatı tipi ve arazi tipi güneş enerjisi sistemleri, panel ve inverter teknolojileri ile kullanılan ekipmanlar ve malzemelere dair teknik detaylar paylaşıldı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN ORTAK AKIL TOPLANTISI

Toplantıya Manisa Enerji A.Ş. Genel Müdür Yardımcıları Murat Gamsız, Alper Ayan ve Fırat Kurtulan ile şirket uzmanları Demet Candan ve Fulya Durgut katıldı. Turgutlu, Akhisar, Kırkağaç, Salihli, Gölmarmara, Yunusemre, Sarıgöl ve Kula ilçe belediyelerinin temsilcileri de toplantıda yer aldı. Toplantı ile yerel yönetimlerin güneş enerjisi yatırımlarında karşılaştıkları teknik ve uygulamaya yönelik sorulara çözüm sunulması amaçlandı. Manisa Enerji yetkilileri, benzer etkinliklerin devam edeceğini ve il genelinde yenilenebilir enerji projelerinin yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.