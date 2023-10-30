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Zirvede yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Ahmet Bayram, kendisine verilen desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimine teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Ahmet Bayram da Cumhuriyet koşusunda başarılı bir performans sergiledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu atlet Ahmet Bayram, Kocaeli 10. Uluslararası Cumhuriyet Koşusu’nda yine zirvede yer aldı. 10 kilometrelik parkuru 38 dakika 40 saniyede tamamlayan Ahmet Bayram, 45-49 yaş kategorisinde ilk sırada yer aldı. MANİSA (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 10’uncu Uluslararası Cumhuriyet Koşusu 15 ülkeden 1086 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

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