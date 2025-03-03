Mardin’in Midyat ilçe Belediyesi, kaçak olarak inşa edilen Katori Otel hakkında mahkeme sürecinin tamamlandığını ve yıkım kararının kesinleştiğini duyurdu.MARDİN (İGFA) - Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin’in yaptığı basın açıklamasında, otelin inşaat sürecindeki usulsüzlükler ve sahte evrak düzenleme girişimleri detaylarıyla aktarıldı.

Basın açıklamasında, Katori Otel’in 2017 sonrası inşa edilmesine rağmen, otel yönetiminin imar barışından faydalanabilmek için sahte hava fotoğrafları düzenlediği ve yapı kayıt belgesi aldığı belirtildi. Üstelik bu süreçte dönemin Harita Genel Komutanı Tuğgeneral Hurşit Ağırcan’ın imzasının taklit edilerek resmi belgede sahtecilik yapıldığı ifade edildi. Bu usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine yapı kayıt belgesinin iptal edildiği, dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü M.A.’nın görevden alındığı açıklandı.

Midyat Belediyesi, otelin kaçak yapıldığını belirleyerek 2021 yılında yıkım kararı aldı. Ancak otel yönetimi bu karara karşı dava açtı. Mardin 2. İdare Mahkemesi, otelin yapı kayıt belgesinin sahte olduğunu ve ruhsatsız bir şekilde inşa edildiğini tespit ederek belediyenin yıkım kararını onadı.

Otel yönetimi, kararı Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne taşısa da sonuç değişmedi. Bölge İdare Mahkemesi de yıkım kararının hukuka uygun olduğunu belirterek itirazı kesin olarak reddetti ve yıkım kararı kesinleşti.

Midyat Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 31 Ekim 2025 tarihli yazısı doğrultusunda otelin işyeri açma ve çalışma ruhsatının da iptal edildiğini duyurdu. Bu karar üzerine 28 Şubat 2025 tarihinde Katori Otel mühürlendi.

Basın açıklamasında, otelin kaçak yapıldığı ve kullanılan malzemenin kalitesinin bilinmediği vurgulanarak, “Midyat’ın geleceğini riske atamayız. 2. Bolu faciasını burada yaşatma sorumsuzluğunu kabul edemeyiz” ifadelerine yer verildi. Yetkililer, otel yönetiminin süreç boyunca kamu kurumlarını yanıltmaya çalıştığını, sahte belgelerle hak elde etmeye çabaladığını ancak adaletin yerini bulduğunu belirtti. Yıkımın en kısa sürede gerçekleştirileceği bildirildi.