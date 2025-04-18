Help Yetim Organizasyonu, Mardin’de hafızlık eğitimi alan 25 öğrenciye burs desteği sağladı.MARDİN (İGFA) - Avrupa merkezli Help Yetim Organizasyonu, Mardin’de hafızlık eğitimi alan öğrencilere burs desteği sağladı. Organizasyonun başkanı Cahit Ataş, Mardin’e gelerek burs dağıtımını bizzat gerçekleştirdi.

Mescidi Aksa Kur’an Kursu’nda düzenlenen törende, 25 hafızlık öğrencisine iki aylık bursları teslim edildi. Eğitimden sağlığa, barınmadan gıda yardımına kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Help Yetim Organizasyonu, Mardin’deki bu destekle hafızlık öğrencilerine umut ve moral aşıladı.

Programda konuşan Help Yetim Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, organizasyonun dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalarından bahsederek, Help Yetim olarak dünyanın dört bir yanına yardım ulaştırdıklarını söyledi. Kur’an yolunda ilerleyen gençlerimize destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ataş, "Bu gençler, Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek hem kendilerini, hem de toplumlarını aydınlatacak. Bu çalışmalara katkı sunan hayırseverlere teşekkür ediyorum" dedi.

Burs teslimi sırasında öğrencilerle sohbet ederek eğitim süreçlerini yakından tanıyan Ataş, öğrencilerin azminden etkilendiğini belirterek, bu desteklerin gençlerin geleceğe umutla bakmasına katkı sağlayacağın ifade etti.

Kur’an Kursu Yöneticisi Ali Fuat Erdem ise desteklerin öğrenciler için büyük bir motivasyon olduğunu vurguladı. “Hafızlık, sabır ve azim gerektiren bir süreçtir" diyen Erdem, "Help Yetim Organizasyonu ve hayırseverlerin katkıları, öğrencilerimizin bu yolda daha güçlü ilerlemesini sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Etkinlik, öğrencilerin büyük bir memnuniyetle karşıladığı anlamlı buluşma olarak sona erdi.