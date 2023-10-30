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İlki bugün tamamlanan yarışlarda; 15 farklı ülkeden yaklaşık 1000 yelkenci ,110 tekneyle dereceye girmek için mücadele edecek.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen; Marmaris Uluslar arası Yarış Haftası'nın 34'üncüsü, 15 ülkeden yaklaşık 1000 yelkencinin katıldığı resepsiyonda, Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılı Kutlamasıyla başladı. Ata SEVGİ AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamında verilen resepsiyon; saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunmasıyla başladı, sonrasında folklor gösterileriyle taçlandı.

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