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Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdür Vekili Cenk Cerit, Aydın il merkezinde görevlendirilirken, Cerit’in yerine Orman Mühendisi olan Özcan Mersin ’in Milli Park Müdürü olarak görevlendirildiği öğrenildi.

Kuru incir hedefi 90 bin ton

Kuru incir hedefi 90 bin ton

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