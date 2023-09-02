Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdür Vekili Cenk Cerit, Aydın il merkezinde görevlendirilirken, Cerit’in yerine Orman Mühendisi olan Özcan Mersin’in Milli Park Müdürü olarak görevlendirildiği öğrenildi.
Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdür Vekili Cenk Cerit, Aydın il merkezinde görevlendirilirken, Cerit’in yerine Orman Mühendisi olan Özcan Mersin’in Milli Park Müdürü olarak görevlendirildiği öğrenildi.
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