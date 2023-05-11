Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta sezonu 52 puanla lider tamamlayan Viven Bornova FK, şampiyon olup 3. Lig’e yükseldi. Aynı puana sahip olduğu Bornova FK’ya ikili averajla liderliği kaptıran ve yoluna BAL’da mücadele etmek zorunda kalan Aydın temsilcisi Eşin Group Sökespor’un 3. Lig’e çıkartılması için MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık devreye girdi. Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri ile görüşen Alıcık, gerekli başvuruyu da yaptı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Alıcık, “Viven Bornova FK ile Eşin Group Sökespor, 52'şer puanda. Aynı şekilde 6. Grup’ta da Sincan Belediyespor ile Talasgücü Belediyespor 60'şar puanda. Burada iki takımın birbirleri ile oynadıkları maçlara bakarak ikili averaj hangi takımda ise o takım 3. Lig'e çıkıyor. Ama normalde grup liderleri birbirleri ile Play-Off maçları oynayıp 14 adet grup liderlerinden sadece dokuz takımı 3. Lig’e alacaklardı. Fakat Play-Off maçlarını iptal edip, 14 takımı da 3. Lig'e aldılar. Şimdi 14 takımı alıyorlar ise 16 takımı alsalar ne olur ne kaybederler. Sökespor ve Talasgücü Belediyespor'un maddi, manevi bir yılı boşa gitmesin istiyoruz. İlimizin önemli bir değeri olan Sökespor’a sahip çıkıp, destek olmak için federasyon nezdinde gerekli girişimlerde bulunduk. Umarım güzel haber alacağız” dedi.