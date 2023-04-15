Kuşadası Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Milletin Hayali’ isimli gezici pop-art sokak sergisi, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda düzenlenen bir törenle açıldı. Serginin açılış töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar, “İnsanlık tarihine baktığımızda insanlığın gelişimini, kurduğu hayalleri güncel kılmakla mümkün olduğunu göreceğiz. Büyük İskender verimsiz ve bataklık Mısır’ı bir dünya medeniyeti haline getirmeyi hayal etti ve bunu başardı. Mısır tüm dünyaya hala ilham vermekte. Fatih, bir dünya lideri olmayı hayal ederek, bir çağı açıp, bir çağı kapattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir hayalle Samsun’a çıktı. Bugün yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini attı. Gandhi, bağımsızlık hayali ile ilham veren yürüyüşünü gerçekleştirdi. Luther 'I have a dream' cümlesi ile eşitlik hayalini gerçek kıldı. Mandela özgürlük hayalinin gerçeğe dönüşmesi için tüm ömrünü adadı. Hepimizin hatırladığı bir replik vardır. Her şey bir hayalle başlar ve irade ile gerçeğe dönüşür. Bugün burada bir araya gelmemizin nedeni, kamuoyu araştırmalarıyla belirlenen milletçe ortak 2. yüzyıl hayallerimizi, bir tasarım sanatı sergisiyle milletin hayalini sokağa taşımak. Daha adil, daha özgür, daha şeffaf, daha güvenli, daha birlik, daha eğitimli, daha sevgi dolu, daha çağdaş, daha güçlü, daha aydınlık, daha mutlu bir Türkiye hayali ile hepinize hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.



Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği sergi 17 Nisan Pazartesi gününe kadar ziyarete çık kalacak.