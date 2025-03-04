Kocaeli Büyükşehir’in Milli İrade Meydanı’nda düzenlediği Ramazan etkinliklerinde “Çay-Sohbet-Muhabbet” söyleşileri başlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Milli İrade Meydanı’nda organize ettiği Ramazan etkinlikleri kapsamında iki önemli söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşilerin ilk konuğu ilahiyatçı-yazar Halil Necipoğlu olacak.

İKİ ÖNEMLİ SÖYLEŞİ OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Milli İrade Meydanı’nda düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında bu hafta iki önemli söyleşi gerçekleştirilecek. Program sunucusu Nur Haktan moderatörlüğündeki “Çay-Sohbet-Muhabbet” başlıklı söyleşilerin ilk konuğu 6 Mart Perşembe günü ilahiyatçı-yazar Halil Necipoğlu olacak. 7 Mart Cuma akşamı ise oyuncu Ahmet Yenilmez sohbetiyle Milli İrade Meydanı’nda vatandaşlarla buluşacak. Her iki söyleşi de saat 21.30’da başlayacak.

CUMARTESİ-PAZAR ETKİNLİKLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler hafta sonunda da sürecek. Cumartesi günü saat 13.30 ile 15.00 arasında, 4 seans olmak üzere Küçük Davulcular Atölyesi düzenlenecek. Etkinliğe 4-6 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek. 16.00’da ise sevilen çocuk yazarı Melih Tuğtağ minik dostlarıyla buluşarak birbirinden güzel hikâyeler eşliğinde sohbetler gerçekleştirecek. Günün akşamında, Sedat Anar sohbeti ve ilahileriyle bir program sunacak. Söz konusu yetişkin dinleti etkinliği 21.30’da başlayacak.

RAMAZAN FENERİ ATÖLYESİ PAZAR GÜNÜ

Haftasonu etkinliklerinden en dikkat çekenlerinden biri Pazar günü Ramazan Feneri Atölyesi olacak. Bu etkinliğe 6-10 yaş arasındaki minikler katılabilecek ve saatler 17.00’yi gösterdiğinde çocukları eğlenceli bir illüzyon gösterisi bekleyecek. Seka İhtisas Merkezi’ndeki Hadim-ul Harameyn Kutsal Emanetler Sergisi ise 9 Mart Pazar günü sona erecek. Sergi 09.00 ile 18.00 arasında ziyaret edilebilecek.

BAŞVURULAR KOCAELİ.BEL.TR ÜZERİNDEN

Öte yandan; Küçük Davulcular ile Ramazan Feneri Atölyeleri KO-MEK tarafından düzenlenecek. Bu atölyelere katılabilmek için başvurular; 5 Mart Çarşamba günü (yarın) öğleden sonra, www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden yapılacak.

DİNİ YAYINLAR FUARI SÜRÜYOR

Bu arada alanda kurulan Kocaeli Dini Yayınlar Fuarı vatandaşların ilgisiyle sürüyor. 12 yayınevinin yer aldığı fuarı 7’den 70’e her yaştan Kocaelili ziyaret ediyor. Vatandaşlar Milli İrade Meydanı’na kurulan stantlardan istedikleri yayına ulaşabiliyor. Fuar, 13.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.