Sırbistan’da düzenlenen 2025 Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda altın madalya kazanarak üst üste üçüncü kez Dünya Şampiyonu oldu. Şampiyonada 12 sıkletin tamamında yer alan, kürsünün 6'sında kendisine yer bulan Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.ANKARA (İGFA) - Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcularımız Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Büşra Işıldar ve Hatice Akbaş finaller başarılarıyla gururlandırdı.

Busenaz Sürmeneli, 66 kilogramda altın madalya kazanarak üst üste üçüncü kez Dünya Şampiyonu oldu. Sürmeneli, finalde Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova'yı yenerek kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğuna ulaştı.

BUSENAZ SÜRMENELİ 3. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU!????Yine, yeniden şampiyon!???????????????? pic.twitter.com/TjUmKHHPzc— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) March 16, 2025

Bu arada ülkemizi kadınlar 81kg'da temsil eden Büşra Işıldar, finalde Rusya'dan Saltanat Medenova'ya mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. Kuzey Koreli Pang Chol Mi'ye mağlup olan 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ile Fas'tan Widad Bertal'a mağlup olan 54 kiloda Hatice Akbaş da gümüş madalyaların sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda toplam 6 madalya kazanarak gururlandıran milli sporcuları tebrik etti. Bakan Bak, başarılı sporcular Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Büşra Işıldar, Esra Yıldız ve Kahraman Elif Güneri'nin isimlerini tek tek paylaştı.